“Italia Sì”: volano parole grosse, Platinette censurato, sul web esplode la polemica

La partecipazione di Ilaria Capponi a “Italia Sì” ha sollevato una tempesta mediatica, con un commento di Platinette al centro delle polemiche e la Rai che decide di intervenire eliminando le prove del disguido.

Un episodio discutibile

Durante l’ultima puntata di “Italia Sì”, condotta eccezionalmente da Gianluca Semprini, Ilaria Capponi, nota per il suo terzo posto a Miss Italia nel 2007, ha condiviso la sua battaglia contro i disturbi alimentari e la sua scelta di ritirarsi dal mondo del modeling. La sua testimonianza, tuttavia, è stata macchiata da un commento fuori luogo di Platinette, che ha osservato: “Ha il cu*o basso”. L’assenza di qualsiasi difesa da parte di Guillermo Mariotto, presente in studio, ha aggravato la situazione.

La decisione della Rai

La Rai ha prontamente reagito alla controversia rimuovendo il commento di Platinette da RaiPlay, un gesto che molti hanno interpretato come un tentativo di oscurare l’accaduto. Nonostante l’intento di contenere la situazione, questa mossa ha sollevato ulteriori critiche verso la gestione dell’episodio e la politica editoriale della televisione pubblica. Il commento di Platinette che ha definito Capponi “curvy” durante la puntata, ha evidenziato una mancanza di considerazione per argomenti delicati quali i disturbi alimentari e l’importanza della body positivity.

Confronto diretto e giustificazioni

Ilaria Capponi ha avuto un confronto diretto con Guillermo Mariotto, ricordando come, ai tempi di Miss Italia, lo stilista la ritenesse “troppo grassa per sfilare”. Mariotto ha risposto alle accuse affermando che le sue modelle “meglio vestirle che dargli da mangiare”, pur sostenendo di aver sempre consentito loro di approfittare del buffet. Queste dichiarazioni non hanno placato le acque, ma hanno piuttosto acceso ulteriori dibattiti sull’atteggiamento dannoso che il settore della moda spesso adotta nei confronti del corpo femminile.