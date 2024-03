Puglia, impatto sulla statale 100, le tre vittime erano tutte giovani avevano 32, 26 e 23 anni, tra i feriti un bambino

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico incidente sulla statale 100 a Mottola vede la perdita di tre vite calabresi e il ferimento di una famiglia.

Un tragico evento sulla strada

Sulla statale 100, all’altezza di Mottola, in provincia di Taranto, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una Bmw di grossa cilindrata e una Peugeot. L’incidente, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, ha visto lo scontro frontale tra le due auto, portando alla morte di tre persone originarie della Calabria. Le vittime, due giovani donne di 26 e 23 anni e un ragazzo di 32 anni, viaggiavano sulla stessa auto, evidenziando la gravità dell’impatto che hanno subito.

Soccorsi e deviazione del traffico

I feriti, una famiglia composta da un uomo di 50 anni, sua moglie e il loro figlio, sono stati prontamente soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale. La dinamica dell’incidente e le conseguenze immediate hanno provocato la temporanea interruzione della statale 100 all’altezza di Gioia del Colle, con il traffico deviato in direzioni alternative per permettere le operazioni di soccorso e i necessari accertamenti da parte delle autorità.