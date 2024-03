Femminicidio a Roma, al culmine di una lite uccide la moglie davanti alla figlia di 5 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Una tragica lite coniugale a Roma porta a un omicidio davanti alla figlia di cinque anni; l’assassino è stato arrestato subito dopo.

Una serata tragica a Quadraro

Nella tranquilla zona di Quadraro, a Roma, si è consumata una tragedia familiare nella serata di sabato 16 marzo, intorno alle 22.30. In un appartamento di via Livilla, un uomo di trentasei anni ha ucciso la moglie, una donna di trentasette anni di nazionalità cinese, accoltellandola al torace. L’orribile gesto è avvenuto davanti agli occhi innocenti della loro figlia di soli cinque anni, lasciando la comunità in stato di shock.

Intervento immediato e arresto

Le forze dell’ordine, allertate tramite una chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, hanno prontamente risposto, dando il via a un’operazione di ricerca mirata. Gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato hanno agito con determinazione, rintracciando e arrestando l’uomo poco dopo l’accaduto, nella vicina via dei Consoli. Questo arresto lampo ha portato l’omicida di fronte alla giustizia, sottolineando l’efficienza e la rapidità dell’intervento delle autorità.

Conseguenze e provvedimenti

Nonostante i tempestivi soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare; la sua vita è stata spezzata da un gesto di inaudita violenza. La bambina, testimone dell’omicidio, è stata affidata agli assistenti sociali, in attesa di trovare una sistemazione familiare adeguata.