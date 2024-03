Belen pubblica una foto di quando aveva 14 anni e il web esplode con i commenti: “Ecco com’eri senza pezzi di ricambio”

0 Condivisioni acebook Twitter

Belen condivide un tuffo nel passato con una foto di sé a 14 anni, suscitando ammirazione ma anche critiche per i cambiamenti nel tempo.

Un ricordo dall’adolescenza

La popolare influencer argentina, Belen Rodriguez, ha recentemente condiviso sui suoi profili social una foto di quando aveva appena 14 anni, rivelando ai suoi follower un’immagine di sé giovanissima, caratterizzata da un viso pulito e un sorriso luminoso che già all’epoca mostrava la sua naturale bellezza. La foto, che ritrae una Belen adolescente con sogni e aspettative ancora tutti da realizzare, ha rapidamente raccolto un grande numero di like e commenti positivi, dimostrando come la showgirl abbia catturato l’affetto di un vasto pubblico fin dalla giovane età.

Elogi e critiche: il prezzo della notorietà

Nonostante i numerosi elogi, la pubblicazione ha anche aperto la strada a critiche e commenti negativi, centrati principalmente sulle modifiche estetiche che Belen avrebbe apportato nel corso degli anni, tra cui l’uso di filler labiali e altri trattamenti estetici. Alcuni commentatori hanno infatti sottolineato come, a loro avviso, questi interventi abbiano alterato la bellezza naturale che caratterizzava la Rodriguez da adolescente, con frasi come “Con i denti naturali, però” o “Ecco com’eri senza pezzi di ricambio“.

Difesa della propria immagine e risposta ai critici

Di fronte a queste osservazioni, molti fan sono intervenuti in difesa di Belen, evidenziando come sia normale che l’aspetto di una persona evolva nel tempo e come, nonostante i cambiamenti, Belen rimanga una figura di spicco per bellezza e carisma. La stessa Rodriguez ha espresso il suo affetto per quella foto d’infanzia, sottolineando come il suo sorriso sia rimasto invariato nel tempo: “Io amo questa foto perché sorrido esattamente in egual modo”.