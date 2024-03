Maresciallo dei carabinieri salva un giovane lanciatosi dal tetto: interviene ponendosi al di sotto e attutendo la caduta

1 Condivisioni acebook Twitter



Coraggio e istinto salvano una vita a Bobbio: l’eroico gesto di un maresciallo

Un salvataggio istintivo

Sabato, a Bobbio, in provincia di Piacenza, si è verificato un episodio di straordinario coraggio e prontezza d’istinto da parte del maresciallo dei carabinieri Gabriele Renna, che ha salvato la vita a un giovane di vent’anni in una situazione disperata. Il ragazzo, affetto da problemi psichici, si è lanciato dal tetto della sua abitazione, rischiando di morire se non fosse stato per l’intervento tempestivo del maresciallo. “Mi è venuto istintivo cercare di attutire la sua caduta,” ha raccontato Renna al quotidiano Libertà, dimostrando un umiltà e una dedizione al dovere esemplari.

Una comunità in apprensione

La comunità di Bobbio è stata sconvolta dall’accaduto, che ha visto il giovane salire sul tetto della sua casa, causando grande preoccupazione tra parenti e vicini. I soccorsi, tra cui il maresciallo Renna, recentemente trasferitosi a Bobbio dalla stazione dei carabinieri di Ponte dell’Olio, sono intervenuti prontamente. Nonostante gli sforzi per dissuaderlo, il ragazzo è precipitato da un’altezza di circa sei metri, trovando fortunatamente nel suo drammatico atto il maresciallo pronto a mitigare l’impatto della caduta.

Un esito non tragico grazie all’eroismo quotidiano

Il ventenne, pur avendo riportato ferite serie, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma con una prognosi riservata, ma fortunatamente non è in pericolo di vita, grazie all’intervento eroico di Renna.