Dolore al petto in campo, sostituzione e tragico malore: giovane calciatore di 13 anni muore davanti ai compagni di squadra

Tragedia nel calcio giovanile: la commozione per la scomparsa di un giovane talento

Un drammatico evento sul campo di gioco

La Francia è stata colpita da una tragedia nel pomeriggio di sabato 16 marzo, che ha visto la prematura scomparsa di un giovane calciatore di soli 13 anni durante una partita Under 15 tra l’Onze Saint-Clement e la Jeunesse Senonaise. Il ragazzo, a pochi istanti dalla fine del primo tempo, ha manifestato un improvviso dolore al petto, segnale di un malessere che inizialmente sembrava lieve. Tuttavia, la situazione si è aggravata rapidamente: dopo essersi seduto in panchina, il giovane ha perso conoscenza e si è accasciato sul terreno di gioco, lasciando in stato di shock compagni, avversari, spettatori e staff tecnico.

La corsa contro il tempo e l’ineluttabile esito

Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, il cuore del baby calciatore ha cessato di battere ancor prima che potesse essere trasportato in ospedale. L’ambulanza, giunta tempestivamente sul luogo, non ha potuto far altro che constatare la tragica realtà: il ragazzo era già deceduto.