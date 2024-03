Che tempo che fa, Angelina Mango lascia senza parole Fabio Fazio quando gli mostra lo sfondo del suo cellulare

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo aver conquistato il Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango rivela perché ha scelto una foto di Nino Frassica come sfondo del suo cellulare a Che Tempo Che Fa

Un gesto che illumina la giornata: la scelta di Angelina Mango

Nel corso della sua apparizione ieri, domenica 17 marzo a Che Tempo Che Fa, Angelina Mango non ha solo deliziato il pubblico con le sue performance di “La Noia” e “Uguale a me”, ma ha anche condiviso un aspetto personale e sorprendente: lo sfondo del suo cellulare, che ritrae Nino Frassica. Questo dettaglio ha subito attirato l’attenzione, svelando un lato giocoso e genuino della cantante. La Mango ha spiegato la sua scelta dicendo: “Perché quando apro il mio telefono ho bisogno di qualcuno che mi metta allegria“, una dichiarazione che ha raccolto applausi e approvazione da parte del pubblico.

Musica e risate: il mix vincente di Angelina Mango

La visita di Angelina Mango a Che Tempo Che Fa segue la sua recente vittoria al Sanremo 2024, evento che l’ha non solo affermata nell’ambiente musicale italiano ma anche qualificata per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024 a Malmo con la sua canzone “La Noia”. Attraverso la rivelazione del suo sfondo del cellulare, la Mango dimostra come il successo e la serietà professionale possano coesistere con un senso dell’umorismo sano e una positività contagiosa.