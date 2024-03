Chiara Ferragni: una mamma single, weekend a casa con i bambini e la sera presto a letto

0 Condivisioni acebook Twitter

Chiara Ferragni condivide un weekend speciale con i figli Leone e Vittoria, riflettendo su una nuova vita familiare dopo la separazione da Fedez.

Momenti preziosi in famiglia per Chiara Ferragni

Il weekend di Chiara Ferragni è stato un dolce rifugio familiare, immerso nella tranquillità della campagna e nelle gioie semplici con i suoi bambini, Leone e Vittoria. L’imprenditrice digitale ha condiviso su Instagram gli scatti di questi giorni speciali, tra pranzi genuini e avventure in fattoria, evidenziando la sua dedizione come mamma. Non mancava al suo fianco la presenza rassicurante della madre Marina, supporto inestimabile in questo periodo di cambiamenti.

La sera: riflessioni di una mamma sola

La conclusione del weekend ha visto Chiara e i bambini coinvolti in giochi casalinghi vestiti da personaggi di Toy Story, prima del momento della buonanotte. Un’immagine, quella di Chiara sola in camera, ha racchiuso la malinconia di questi giorni, delineando il contorno di una nuova realtà familiare. Fedez, attualmente a Londra, vive separato da quasi un mese, e il dialogo tra i due si mantiene esclusivamente per il bene dei figli. La sfida ora per entrambi è mantenere questa separazione il meno gravosa possibile per Leone e Vittoria, cercando di preservare i ricordi felici di un tempo in cui la famiglia era unita, pur accettando la realtà di essere ora due genitori single.