Damiano perde la vita a 25 anni: si schianta contro una catena tra gli alberi facendo motocross con gli amici

Tragica fine per un giovane motociclista: Damiano Bufo, 25 anni, perde la vita in un incidente a Bisenti.

Il tragico evento

Nella tranquilla località di Bisenti, in provincia di Teramo, si è consumata una tragedia che ha scosso l’intera comunità. Damiano Bufo, un giovane di 25 anni appassionato di motocross, ha perso la vita in un tragico incidente. Originario di Castiglione Messer Raimondo ma residente a Pineto, Damiano stava praticando il suo sport preferito insieme ad un gruppo di amici quando si è verificato l’incidente. “Secondo i primi rilievi, il 25enne in sella alla moto avrebbe trovato sul percorso una catena di acciaio tesa tra due alberi all’inizio di una stradina che ne ha causato la caduta. Inutili i soccorsi, per Damiano non c’è stato nulla da fare.”

Le circostanze dell’incidente

L’incidente si è verificato nella giornata di domenica 17 marzo, intorno alle 15.30. Damiano e i suoi amici si trovavano in un’area che frequentavano abitualmente per le loro sessioni di allenamento, precisamente nella frazione di San Nicola. La dinamica esatta dell’incidente è al momento sotto indagine, ma si sa che Damiano è stato tragicamente sorpreso da una catena di acciaio tesa tra due alberi mentre guidava la sua KTM Duke 350. “Gli accertamenti saranno utili a chiarire con certezza cosa sia successo,” hanno commentato i carabinieri della compagnia di Giulianova, attualmente al lavoro sul caso.

Le conseguenze e le indagini

Immediatamente dopo l’incidente, gli amici presenti hanno allertato i soccorsi, che nonostante gli sforzi, non sono riusciti a salvare la vita del giovane. Il pubblico ministero Monia Di Marco ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti e la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo per gli accertamenti necessari. Nel frattempo, sono in corso le indagini per stabilire le eventuali responsabilità. “Le indagini serviranno ad accertare le eventuali responsabilità di quella che il sindaco di Bisenti, Renzo Saputelli, ha definito come una ‘tragedia immane’,” si apprende dai report.