Incidente frontale, il piccolo Alessandro, di soli 3 mesi, perde la vita. La madre era rientrata in Italia per dare alla luce il bambino

Una giovane vita spezzata: il piccolo Alessandro perde la vita in un incidente stradale a Orosei.

La tragica perdita

Nel pomeriggio di ieri, sulla strada statale 125 vicino a Orosei, in provincia di Nuoro, si è consumata una tragedia che ha lasciato senza parole l’intera comunità. Un bambino di soli tre mesi, Alessandro, è morto in un terribile incidente stradale che ha visto coinvolte altre tre persone, tra cui la madre del piccolo. “Per motivi ancora da chiarire, la vettura su cui viaggiava il neonato, una Fiat Panda, si è scontrata frontalmente con un’altra auto, una Volkswagen Golf. Un impatto violento costato la vita al piccolo Alessandro di appena 90 giorni di vita,” si apprende dalle testimonianze.

Condizioni critiche e soccorsi

La madre di Alessandro, 40 anni, viaggiava con lui sul sedile posteriore della vettura. Estratta dalle lamiere, la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Sassari con ferite gravi. Un’amica della famiglia, presente anch’essa nell’incidente, è stata ricoverata con condizioni serie nello stesso ospedale, mentre un’altra donna a bordo della Panda, sebbene ferita, ha riportato lesioni meno gravi ed è stata trasportata all’ospedale di Olbia. L’automobilista della Volkswagen Golf, sotto shock ma illeso, è stato sottoposto a test alcolemici, risultati negativi.

Un dolore che unisce una comunità

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Questa tragedia ha colpito profondamente la comunità di Orune, da cui proviene la madre del piccolo. Era tornata a casa per partorire e per prepararsi a celebrare un momento di gioia, il battesimo di Alessandro, previsto per questa estate. La notizia ha raggiunto anche il padre del bambino, che si trovava all’estero per lavoro.