Selvaggia Lucarelli e Stefano Bettarini, botta e risposta sui social poi lui fa uno scivolone

0 Condivisioni acebook Twitter

Accuse di sessismo su social: Selvaggia Lucarelli contro Stefano Bettarini

Nel cuore di un acceso dibattito sui social, Selvaggia Lucarelli punta il dito contro Stefano Bettarini, etichettandolo di sessismo in seguito a commenti poco lusinghieri sull’ex compagna Simona Ventura e su altre figure femminili. La tensione è salita quando Bettarini ha contrattaccato, pubblicando una foto poco lusinghiera della Lucarelli, accompagnata da commenti che hanno ulteriormente infiammato la discussione.

Lo scambio sui social: parole e immagini

L’accusa di sessismo sollevata dalla Lucarelli deriva da una serie di affermazioni fatte da Bettarini in un’intervista al Corriere, dove ha discusso di relazioni passate e presenti in termini che la Lucarelli ha interpretato come denigratori. La risposta di Bettarini non si è fatta attendere: “‘Cara’ Selvaggia, non sei abbastanza titolata per interpretare un titolo non mio”. Questo commento, seguito da una foto poco lusinghiera della Lucarelli e da ulteriori dichiarazioni offensive, ha solo aggravato la situazione. Bettarini ha aggiunto: “Non c’è limite al… Non c’è limite a te. E qui mi fermo. Cosa non si fa per due like e riprendere un articolo cliccato da più di mezzo milione di persone. Non fermarti all’apparenza, guarda(ti) oltre”, chiudendo con una faccina che manda un bacio con il cuore, in un tentativo di ironia.

Questioni di rispetto e comunicazione

Bettarini ha scelto di rispondere alle accuse, sminuendo e deridendo ulteriormente Lucarelli.