Bari, scontro auto-moto in viale Europa, ragazzo ricoverato in prognosi riservata

Scontro tra auto e moto al quartiere San Paolo: un giovane in prognosi riservata.

Una notte di tensione

Nella serata di domenica, 17 marzo, al quartiere San Paolo è avvenuto un brutto incidente. Il sinistro si è verificato in viale Europa, dove un’auto e una moto sono entrate in collisione per ragioni ancora da chiarire. Questo evento ha immediatamente mobilitato le forze dell’ordine e i soccorsi, portando alla luce la vulnerabilità degli utenti della strada, in particolare quelli su due ruote.

Conseguenze immediate

L’impatto tra i due mezzi ha avuto conseguenze serie, soprattutto per i due giovani a bordo della moto. Uno di loro, a seguito dell’incidente, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata.