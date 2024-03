E’ caccia all’uomo che ha ucciso la sua cagnolina malata gettandola dal finestrino dell’auto in corsa

0 Condivisioni acebook Twitter

Triste episodio a Ponzano Veneto: una cagnolina malata viene abbandonata dal suo proprietario, morendo dopo ore di sofferenza.

Un gesto di inaudita crudeltà

A Ponzano Veneto, comune della provincia di Treviso, si è consumato un atto di efferata crudeltà che ha scosso la comunità locale. Una cagnolina malata è stata brutalmente gettata dal finestrino di un’auto in corsa, avvolta in un lenzuolo. Nonostante il tempestivo intervento di alcuni passanti, attratti dai lamenti dell’animale, le condizioni disperate in cui è stata ritrovata non hanno lasciato speranze: la cagnolina è deceduta dopo ore di agonia, a causa dei gravi traumi riportati. Le indagini effettuate dai veterinari hanno inoltre rivelato precedenti segni di maltrattamento, aggiungendo un ulteriore strato di orrore alla vicenda.

La comunità si mobilita

L’episodio ha suscitato l’indignazione generale, spingendo le autorità locali e l’Ente nazionale protezione animali (Enpa) a lanciare un appello per trovare il responsabile di tale barbarie. Il sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio, ha espresso il proprio disgusto per l’accaduto, definendolo “il gesto di una persona ignobile” e invitando chiunque avesse informazioni a farsi avanti. Anche l’Enpa si è attivato prontamente, offrendo assistenza all’animale e unendosi alla richiesta di collaborazione da parte della cittadinanza per assicurare alla giustizia il colpevole.