Inarrestabile, La nonna di 103 anni, fermata senza patente, acquista un motorino: “È una Vespa, e so come guidarla”

A 103 anni Giuseppina Molinari non rinuncia alla sua indipendenza: dopo il sequestro dell’auto, si regala un motorino.

La tenacia di una centenaria

Nella tranquilla notte di Vigarano Pieve, un piccolo centro nei pressi di Ferrara, una vicenda insolita ha catturato l’attenzione dei carabinieri locali. A seguito di una segnalazione per manovre sospette, è stata fermata un’auto guidata da un’anziana signora di 103 anni, Giuseppina Molinari, che viaggiava nonostante la patente e l’assicurazione scadute. La determinazione della signora ha sorpreso tutti quando, dopo il sequestro del suo veicolo, ha dichiarato la sua intenzione di acquistare un motorino per mantenere viva la sua indipendenza. Contro ogni aspettativa, Giuseppina ha mantenuto la promessa, rivelando di aver già proceduto all’acquisto di una Vespa.

“Giose” e la sua nuova Vespa

A ridosso del suo 104esimo compleanno, Giuseppina non ha perso tempo: ha acquistato una Vespa da un concessionario di Ferrara, rinnovando così il suo legame con un mezzo che ha già guidato per vent’anni in passato. La scelta non è casuale: la Vespa rappresenta per lei non solo un mezzo di trasporto, ma un pezzo di storia personale legato ai ricordi di quando aiutava lo zio nel suo deposito di medicine. Giuseppina ha già pianificato di rinnovare la sua patente, ma nel frattempo si godrà la libertà offerta dal suo nuovo acquisto, ricordando i tempi in cui consegnava medicine alle farmacie locali sulla sua fidata due ruote.

La filosofia di vita di “Giose”

La vita di Giuseppina Molinari è stata guidata da principi semplici ma efficaci, che lei stessa identifica come il segreto della sua longevità: una dieta povera di grassi e il consumo moderato di vino. Ma è forse la sua indipendenza emotiva e sociale a definirla maggiormente: Giuseppina non si è mai sposata, ha scelto consapevolmente di vivere senza un compagno fisso dopo una relazione di sette anni, durante i quali ha compreso la propria necessità di libertà e autonomia.