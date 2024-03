Bari piange un noto musicista, la sua auto si è schiantata contro un muro a Cassano

0 Condivisioni acebook Twitter

Addio a Muzio Petrella, pilastro della musica barese, scomparso tragicamente in un incidente stradale.

Una perdita incolmabile per la musica

La scena musicale di Bari piange la scomparsa di Muzio Petrella, noto musicista barese, deceduto tragicamente ieri sera a Cassano in seguito a un incidente stradale. L’auto guidata da Petrella, che avrebbe compiuto 82 anni tra pochi giorni, si è schiantata contro un muro in una zona residenziale, forse a causa di un malore improvviso. A bordo del veicolo c’era anche sua moglie, che è rimasta ferita nell’incidente.

Un artista poliedrico

Muzio Petrella era un musicista eclettico e appassionato: contrabbassista, trombonista, armonicista e chitarrista, ha dedicato la sua vita alla musica, influenzando profondamente la scena musicale pugliese. La sua passione per la musica è stata trasmessa anche ai suoi figli, Giuseppe, Michele, e Gianluca, anch’essi musicisti affermati in Puglia e oltre. La scomparsa di Petrella lascia un vuoto non solo nella sua famiglia ma in tutta la comunità musicale che lo ha conosciuto e amato.

Omaggi e ricordi sui social

La notizia della sua morte ha scatenato una vasta ondata di cordoglio sui social network, dove amici, conoscenti e ammiratori hanno espresso il loro dolore e la loro tristezza per la perdita di un artista tanto amato quanto rispettato. Tra i numerosi messaggi, spicca quello di un amico che scrive: “In ogni trombonista barese continuerà a vibrare il suono e l’anima di Muzio Petrella, rappresenterà per sempre la storia del nostro percorso”.