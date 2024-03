0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Melbourne, Australia: uomo perde la vita cadendo da una mongolfiera in volo.

Incidente mortale in mongolfiera

In un tranquillo quartiere residenziale di Melbourne, Australia, si è verificato un tragico incidente che ha visto la morte di un uomo caduto da una mongolfiera durante un tour. L’incidente è avvenuto nella mattina di lunedì, quando, per ragioni ancora sconosciute, uno dei passeggeri è precipitato nel vuoto, atterrando tra le case del sobborgo di Preston. Nonostante l’intervento immediato dei servizi di emergenza, giunti sul posto intorno alle 7.30, non è stato possibile salvare la vita dell’uomo.

La mongolfiera atterra senza ulteriori incidenti

Dopo la caduta del passeggero, la mongolfiera ha proseguito il suo volo, atterrando normalmente e in sicurezza in un parco locale, a diversi chilometri di distanza dal luogo del tragico evento. Gli altri passeggeri a bordo e il pilota, atterriti dalla scena, sono stati successivamente assistiti a terra da personale medico, a seguito dello shock subito.

La comunità sotto shock

La comunità locale e i turisti che partecipano ai tour in mongolfiera sono stati profondamente colpiti da questa tragedia. La strada dove è avvenuto l’incidente è stata temporaneamente chiusa, e le autorità hanno invitato gli automobilisti a evitare l’area. La polizia, dopo i primi rilievi e le testimonianze, non tratta la morte come sospetta, ma è in attesa del rapporto del medico legale per ulteriori dettagli.

Sicurezza e indagini in corso

La società che organizza i tour in mongolfiera ha rilasciato una dichiarazione esprimendo il proprio dolore per l’accaduto e sottolineando l’importanza della sicurezza per passeggeri e piloti. L’incidente è ora oggetto di indagine da parte dell’Ufficio per la sicurezza del trasporto aereo e dell’Autorità per la sicurezza dell’aviazione civile australiana, che cercheranno di chiarire le cause e le circostanze che hanno portato a questo tragico evento, allo scopo di prevenire incidenti futuri.