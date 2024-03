Perde il cotrollo della moto e si schianta contro un palo, una donna vede tutto e pratica massaggio cardico salvando la vita al ragazzo

0 Condivisioni acebook Twitter

Un gesto eroico di una passante a Lipari salva un giovane dopo un grave incidente in scooter.

Intervento provvidenziale a Lipari

Sull’isola di Lipari, un atto di coraggio spontaneo ha fatto la differenza tra la vita e la morte per un giovane coinvolto in un serio incidente in scooter.

Questa storia di solidarietà umana inizia quando una passante si imbatte in una scena drammatica: un ragazzo è disteso a terra, inerte, dopo aver perso il controllo del suo scooter e aver impattato violentemente contro un palo.

La donna, senza esitare, interviene fornendo soccorsi immediati che si riveleranno cruciali. “La donna si è prontamente fermata per prestare soccorsi, praticandogli un massaggio cardiaco immediato che si è rivelato fondamentale per la sua salvezza,” riporta NotiziarioEolie.

Il salvataggio e l’intervento delle forze dell’ordine

Mentre la quiete dell’isola era turbata dall’accaduto, la reattività e la prontezza della passante hanno illuminato il momento di speranza. Non solo si è fermata per offrire le prime cure, ma ha anche allertato i servizi di emergenza.

Nel frattempo, un vigile urbano accorre per assistere nei soccorsi, dimostrando la forte connessione comunitaria di Lipari.

Grazie all’intervento tempestivo e alle manovre rianimatorie iniziate dalla donna, il giovane ha ricevuto l’assistenza necessaria prima dell’arrivo dell’ambulanza del 118, che lo ha trasportato all’ospedale locale per le cure immediate. Successivamente, è stato necessario il trasferimento al più attrezzato ospedale di Messina.

La comunità di Lipari e la solidarietà umana

Questo episodio non solo sottolinea l’importanza dell’aiuto reciproco e della preparazione alle emergenze tra i cittadini ma anche la resilienza e la solidarietà di una comunità che si unisce di fronte alle avversità.

La strada di Bagnamare, teatro di questa vicenda, è stata temporaneamente chiusa per permettere un efficace intervento dei soccorsi, dimostrando la capacità di reazione e organizzazione dell’isola.