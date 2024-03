Pio e Amedeo in cattedra all’Università Lum, su cosa verterà la lezione

0 Condivisioni acebook Twitter

In un evento unico, Pio D’Antini e Amedeo Grieco assumeranno il ruolo di “professori per un giorno” all’Università Lum, affrontando temi cruciali come la fuga dei cervelli, il valore del Sud e le chiavi del loro successo.

Una lezione speciale all’Università Lum

Pio D’Antini e Amedeo Grieco, noti al grande pubblico come Pio e Amedeo, terranno una lezione diversa dal solito all’Università Lum, discutendo con passione di temi significativi come la fuga dei cervelli e l’importanza di invertire questa tendenza per stimolare lo sviluppo del Mezzogiorno. L’evento si svolgerà mercoledì 20 marzo, alle 10:30, nell’ambito della prima edizione di “Università svelate”, una giornata dedicata all’istruzione superiore. “Ci stiamo preparando al fallimento, ma preferiamo aprire una pizzeria, è più dignitoso fare un lavoro umile che andare in un reality,” hanno affermato, evidenziando la loro visione della vita e del successo.

Dal successo alla responsabilità sociale

Durante l’incontro, Pio e Amedeo dialogheranno con il rettore Antonello Garzoni, ripercorrendo le tappe del loro percorso professionale che li ha portati al successo. Interagiranno con gli studenti, riflettendo sull’importanza di combattere la fuga dei cervelli.

Il piano B e la vita oltre la comicità

L’approccio umile e terreno di Pio e Amedeo si è manifestato chiaramente quando hanno discusso del loro “piano B” in caso di fallimento della carriera artistica. Contrariamente a quanto molti potrebbero aspettarsi, hanno escluso la partecipazione a reality show, preferendo l’idea di aprire una pizzeria.. Inoltre, hanno toccato temi delicati come la politica, sottolineando che la comicità deve rimanere libera da vincoli ideologici e che è possibile scherzare su tutto, seguendo l’esempio di Ricky Gervais.