Fedez protagonista di una rissa durante un evento a Milano, cosa è accaduto

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante un evento a Milano, Fedez e Diego Naska sono stati protagonisti di un confronto acceso, evidenziando tensioni inaspettate nel mondo della musica.

Una rissa inaspettata tra note e dissapori

La vita del rapper Fedez sembra aver preso una svolta decisamente movimentata dopo la sua separazione da Chiara Ferragni. Oltre al cambio di residenza, da City Life a Zona Navigli, Fedez ha intensificato la sua presenza nel panorama sociale e notturno di Milano. Proprio in una di queste uscite, durante il party di lancio dell’album di Tony Effe, si è verificato un episodio spiacevole tra lui e il cantautore Diego Naska. Secondo quanto riportato da fonti come Dagospia, i due sono arrivati a uno scontro fisico, scatenato da commenti riguardanti i figli di Fedez, Leone e Vittoria.

Le cause dietro lo scontro

L’episodio, avvenuto in un esclusivo locale milanese, luogo abituale di ritrovo per Fedez, ha visto il rapper e Naska protagonisti di una lite che ha sorpreso gli astanti. Non è chiaro il dettaglio delle parole che hanno innescato la rissa, ma pare che commenti poco graditi sui figli di Fedez abbiano acceso la miccia. Questo evento sottolinea un momento di tensione nella vita del rapper, già segnata da cambiamenti personali e professionali significativi