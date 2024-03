Uomo di 30 anni perde la vita sull’Autostrada A16 Napoli-Canosa: travolto e ucciso da un tir mentre cammina a piedi

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente sulla A16 lascia senza vita un giovane uomo, travolto da un tir mentre camminava sull’autostrada nei pressi di Venticano.

Tragedia notturna su Venticano

Nelle prime ore tra lunedì 18 e martedì 19 marzo 2024, un terribile incidente ha spezzato la vita di un uomo di circa 30 anni sull’Autostrada A16 Napoli–Canosa. L’incidente è avvenuto nel territorio di Venticano, provincia di Avellino, dove, per ragioni ancora da determinare, la vittima è stata fatalmente investita da un tir. Le forze dell’ordine, in particolare gli agenti della Polizia Stradale di Grottaminarda, sono prontamente intervenute per fare luce sull’accaduto. “Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto,” segnalano dalle autorità.

Ipotesi e indagini in corso

Tra le congetture, si ipotizza che il trentenne potrebbe essersi trovato a piedi sull’autostrada a seguito di un guasto al proprio veicolo, nella speranza di trovare aiuto. Gli investigatori, tuttavia, mantengono aperte tutte le possibilità, esplorando ogni pista per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi. “È possibile che il 30enne fosse rimasto in panne con l’auto e stesse cercando aiuto,” condividono fonti vicine all’inchiesta.

Le procedure legali

L’intervento tempestivo dei soccorsi non è bastato a salvare la vita del giovane, che è deceduto a causa delle gravi ferite. Su disposizione della Procura, il corpo è stato trasferito alla medicina legale di Benevento, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria riguardo l’esame autoptico. La comunità di Venticano è sotto shock per la tragedia, mentre le indagini continuano, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, per fare luce sull’accaduto. “Purtroppo è morto a seguito delle ferite riportate nel violento impatto,” riportano i soccorritori, unendo il loro dolore a quello di tutta la comunità.