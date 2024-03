Greta Rossetti non usa mezzi termini: “Sono ferita dalla decisione di Sergio “

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante la puntata andata in onda ieri, lunedì 18 del Grande Fratello, il momento di scegliere il terzo finalista ha portato a sorprese e delusioni.

Greta Rossetti, avendo espresso il suo sostegno a Sergio D’Ottavi come gesto di gratitudine per il supporto e il rispetto dimostrato nei suoi confronti, si è trovata di fronte a una scelta inattesa. Sergio, infatti, ha deciso di appoggiare Massimiliano Varrese per la finale, motivando la sua decisione con il legame profondo e gli importanti momenti condivisi con Massimiliano, a discapito di Greta.

Il dolore dietro la motivazione

Sebbene inizialmente Greta abbia accettato con rispetto la decisione di Sergio, affermando di non voler creare polemiche e di capire le ragioni dietro la sua scelta, le parole di Sergio hanno lasciato un segno. Dopo la diretta, Greta ha espresso il suo vero sentire, sottolineando come la motivazione fornita da Sergio – il riconoscimento da parte sua di non aver vissuto il Grande Fratello come avrebbe voluto a causa delle sue insicurezze – abbia lasciato un amaro in bocca. Questa spiegazione, più che la non-nominazione in sé, ha rappresentato per Greta una fonte di dolore.

Greta si confida

Dopo la puntata, nel tranquillo dopo tempesta, Greta Rossetti si è confidata, riflettendo sulla lezione appresa: l’importanza di credere in sè stessi. “Queste cose mi insegnano che devo credere solo io in me stessa e basta,” ha concluso Greta.