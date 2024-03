Fiorello e la figlia Angelica: un duetto speciale per la Festa del Papà

0 Condivisioni acebook Twitter

Rosario Fiorello e sua figlia Angelica hanno condiviso un’emozionante esibizione in onore della Festa del Papà.

Un arrivo scenografico e un’esibizione indimenticabile

Oggi, martedì 19 marzo, la puntata di “Viva Rai2!” ha preso il via con un omaggio molto speciale dedicato a tutti i papà. La sorpresa è stata particolarmente significativa per Rosario Fiorello, che, accompagnato dalla figlia Angelica, è arrivato in studio a bordo di una splendida 500 d’epoca di colore rosso fuoco. Questa è stata la cornice per la loro prima esibizione pubblica insieme, durante la quale hanno interpretato “La prima cosa bella” di Nicola Di Bari. Un momento emozionante, sia per il conduttore che per i telespettatori, che ha rafforzato il legame speciale tra padre e figlia davanti a un pubblico nazionale.

Tra intrattenimento e riflessioni

Dopo questo toccante inizio, la puntata ha continuato con il consueto mix di intrattenimento e attualità che caratterizza “Viva Rai2!”. Fiorello, affiancato da Biggio, Casciari e tutta la banda, ha accolto sul palco gli ospiti de La Sad, definiti come “i figli modello che tutti i genitori vorrebbero”. Non sono mancate riflessioni su temi di attualità, come le elezioni in Russia e le dichiarazioni di Matteo Salvini, che hanno acceso il dibattito. Fiorello ha saputo alternare momenti di leggerezza a considerazioni più profonde, dimostrando ancora una volta la sua abilità nel toccare temi importanti con ironia e sensibilità.