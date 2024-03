Kate e William, la presunta amante del principe rompe il silenzio: la dichiarazione

0 Condivisioni acebook Twitter

Nelle ultime settimane, le pagine di gossip sono state dominate da una storia che ha coinvolto alcuni dei membri più noti della famiglia reale britannica: il Principe William, la Duchessa Kate e Rose Hanbury, la Marchesa di Cholmondeley. Questa vicenda ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo.

La controversia che ha scosso il palazzo

Il cuore della questione ruota attorno alle voci di un presunto legame extraconiugale tra il Principe William e Rose Hanbury, una vicenda che ha generato un’ondata di gossip dopo l’improvvisa assenza di Kate Middleton dagli eventi pubblici. Rose Hanbury, un’ex modella trasformata in consulente politica e sposata con il Marchese David Cholmondeley, è stata rapidamente etichettata come la “terza incomoda” nel matrimonio dei Duchi di Cambridge.

La risposta di Rose Hanbury

Di fronte a queste incessanti speculazioni, Hanbury ha deciso di far valere la sua posizione attraverso un comunicato legale, negando categoricamente qualsiasi fondamento alle voci: “Le voci sono completamente false e non c’è nulla di vero”, ha dichiarato, cercando così di porre fine alle speculazioni. Tuttavia, Kensington Palace ha scelto di non commentare la situazione.

La vita sotto i riflettori

Rose Hanbury non è una figura nuova agli occhi del pubblico e della stampa britannica. Sposata con un uomo di 24 anni più anziano, ha avuto tre figli e ha mantenuto legami stretti con la famiglia reale, legami rafforzati da storiche connessioni familiari e dalla vicinanza delle loro residenze in Norfolk. La sua nonna, Lady Elizabeth Lambart, ha servito come damigella d’onore al matrimonio della Regina Elisabetta II, creando un ponte generazionale tra le famiglie.