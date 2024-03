Una festa del papà speciale, Cristian dona un rene al figlio Leonardo di 20 anni: un gesto d’amore che salva una vita

0 Condivisioni acebook Twitter

Un gesto d’amore in occasione della festa del papà: Cristian Baruzzo dona un rene al figlio Leonardo, in un’operazione che simboleggia un’incredibile forza e dedizione familiare.

Un dono di vita nella giornata del papà

La festa del papà di quest’anno avrà un significato profondamente speciale per Cristian Baruzzo, residente ad Albiano Magra, e per suo figlio Leonardo, 20 anni.

In una decisione che parla di amore incondizionato, Cristian ha scelto di donare uno dei suoi reni a Leonardo, che soffre di insufficienza renale cronica fin dalla nascita.

Nonostante le sfide, Leonardo ha vissuto una vita attiva, distinguendosi negli studi e nello sport, fino a quando un grave episodio due anni fa non ha reso il trapianto indispensabile.

Una compatibilità destinata

La ricerca di un donatore compatibile si è conclusa all’interno della stessa famiglia, quando Cristian è stato identificato come il candidato ideale.

“Avrei tanto voluto essere compatibile” ha dichiarato Monia Piva, madre di Leonardo e proprietaria di una scuola di ballo ad Albiano Magra, sottolineando però come alla fine il prescelto fosse il padre, pronto a fare questo grande passo non appena scoperta la compatibilità.

La notizia ha accelerato i preparativi per l’operazione, che si è svolta oggi, 19 marzo, all’ospedale Cisanello di Pisa, segnando un momento di grande emozione per tutta la famiglia.

Oltre la separazione, una famiglia unita

L’evento ha anche rafforzato i legami familiari, mostrando come le difficoltà possano avvicinare le persone. Nonostante Cristian e Monia siano separati, il percorso verso il trapianto ha unito la famiglia in un modo mai visto prima.

“Cristian, il mio ex marito, ha tirato fuori forza e coraggio, per ridare la vita a nostro figlio” ha condiviso Monia, evidenziando come questa esperienza abbia cambiato la prospettiva di tutti.