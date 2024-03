E’ giallo sulla morte di un 16enne, il suo corpo trovato sotto casa da un vicino

0 Condivisioni acebook Twitter

Un ragazzo di 16 anni è stato trovato senza vita davanti alla sua abitazione a Grottazzolina, suscitando grande dolore nella comunità. Le indagini sono in corso per chiarire le cause.

Tragedia a Grottazzolina

Nella serena cittadina di Grottazzolina, in provincia di Fermo, si è consumata una tragedia che ha scosso l’intera comunità.

Un giovane di soli 16 anni è stato tragicamente trovato morto all’alba, proprio davanti al portone di casa sua, situata in via Mazzini.

Un vicino, intento nelle sue quotidiane commissioni mattutine, ha scoperto il ragazzo inerte e immediatamente ha allertato i soccorsi.

Immediata mobilitazione delle forze dell’ordine

Non appena ricevuto l’allarme, le forze dell’ordine insieme ai sanitari della Misericordia di Montegiorgio si sono precipitati sul luogo del ritrovamento.

Tuttavia, nonostante i loro sforzi, non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane, le cui cause sono al momento avvolte nel mistero.

I carabinieri hanno avviato un’indagine per far luce sugli ultimi momenti di vita del ragazzo, nel tentativo di ricostruire la dinamica degli eventi che hanno portato a questa tragica fine.

La città sotto shock

Il dolore e lo sgomento hanno rapidamente avvolto Grottazzolina. La notizia della scomparsa del giovane si è diffusa con incredibile velocità, lasciando i cittadini in uno stato di profonda tristezza.

Il sindaco Alberto Antognozzi, profondamente toccato dall’accaduto, si è immediatamente recato sul posto, offrendo il suo supporto alle operazioni e soprattutto alla famiglia colpita da questo infausto evento.

“Cosa si può dire in circostanze simili? Non ci sono altre parole da pronunciare: è una tragedia immane”, ha dichiarato Antognozzi, citato da Cronache Fermane.