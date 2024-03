20enne in moto catapultato nella carreggiata opposta, investito un’auto di transito muore sul colpo

0 Condivisioni acebook Twitter



Tragico incidente a Padova vede la morte di un giovane motociclista di 20 anni. La dinamica è sotto indagine, mentre la comunità piange la perdita.

Mattinata tragica a Padova

Questa mattina, poco prima delle 9, Padova e Abano Terme sono state teatro di un tragico incidente stradale che ha visto coinvolto un giovane motociclista di 20 anni, residente ad Abano. L’incidente, avvenuto in corso Boston, al confine tra le due città, ha interrotto bruscamente la vita del ragazzo, lasciando una comunità in lutto.

Dinamica dell’incidente sotto esame

Il fatale incidente si è verificato quando il motociclista, viaggiando da Abano verso Padova, è entrato in collisione con un’autovettura per ragioni ancora al vaglio degli investigatori della polizia locale di Padova. La violenta collisione ha fatto perdere il controllo al giovane, che è stato successivamente proiettato nella corsia opposta, trovando la morte dopo essere stato colpito da un secondo veicolo, una Fiat Freemont. La sequenza degli eventi è ora sotto minuziosa indagine per chiarire la precisa dinamica dello schianto.

Conseguenze e investigazioni in corso

I soccorsi, tempestivi, si sono rivelati vani: nonostante gli sforzi dei sanitari del Suem 118, il giovane motociclista è stato dichiarato morto sul posto. Le operazioni di polizia locale e dei vigili del fuoco di Abano sono in pieno svolgimento per fare luce sull’accaduto.