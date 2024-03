Leone compie sei anni e alla sua festa ci sono Chiara e Fedez insieme, le parole di Chiara

0 Condivisioni acebook Twitter

Chiara Ferragni e Fedez hanno celebrato il sesto compleanno di Leone, regalando al loro primogenito una giornata indimenticabile ricca di gioia e sorrisi, nonostante le voci di una crisi.

Unione familiare e festeggiamenti a tema

Il giorno speciale di Leone è stato contraddistinto dalla vicinanza e l’unione di Chiara Ferragni e Fedez, che hanno messo in pausa le voci di una possibile crisi familiare per dedicarsi completamente alla felicità del loro figlio. Fedez ha espressamente dichiarato: “Non mi interessa smentire. Ognuno può pensare quello che vuole, ho due fantastici bambini che sono la mia priorità. Non voglio fare la lotta nel fango”. La festa, ispirata al mondo di Sonic, ha visto i genitori e i piccoli condividere momenti di pura felicità, documentati attraverso le stories di Instagram, dove non sono mancati scatti affettuosi e dettagli dell’allestimento tematico.

Dettagli e ospiti del party di compleanno

Non solo giochi e decorazioni a tema ma anche un caloroso augurio di Chiara Ferragni verso il suo Leone, condiviso con affetto su Instagram: “Auguri all’amore della mia vita che oggi compie sei anni. Ricordo ancora la prima volta che ti ho visto e tenuto tra le mie braccia: penso che quello sia stato il momento più magico della mia vita. Grazie di avermi reso una mamma, la tua mamma per sempre”. Il supporto e l’affetto non sono mancati neanche da parte di Franco Lucia, che ha dimostrato il suo amore con un commento pieno di emoticon affettuose. L’attenzione è stata tutta rivolta al piccolo Leone, con una festa che ha saputo unire la famiglia, lasciando da parte qualsiasi altra preoccupazione.

Momenti condivisi e affetto incondizionato

La giornata dedicata a Leone ha offerto non solo giochi e divertimenti ma anche momenti di profonda condivisione familiare. Le parole di Chiara Ferragni, così come le immagini condivise da Fedez, riflettono l’importanza dei legami familiari, dimostrando che il nucleo familiare resta il fulcro della vita di entrambi.