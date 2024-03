Sulla Sp231 nel barese, perde il controllo dell’auto che si ribalta, muore sul colpo un uomo

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente sulla SP231 a Ruvo di Puglia provoca la morte di un sessantenne: veicolo fuori controllo si ribalta, indagini in corso.

Incidente mortale a Ruvo di Puglia

Nel pomeriggio, nei pressi del comune di Ruvo di Puglia, in provincia di Bari: un uomo di 60 anni ha perso la vita in un incidente stradale sulla strada provinciale 231, in direzione Foggia. La vittima, originaria di Andria, si trovava alla guida della sua Alfa 156 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo.

Le dinamiche dell’incidente

Il tragico evento si è verificato quando il mezzo, dopo aver perso controllo, si è ribaltato, lasciando il conducente senza possibilità di scampo.

Le forze dell’ordine e i soccorsi, rapidamente accorsi sul posto, hanno trovato una scena di devastazione. “Il mezzo si è poi ribaltato senza lasciare scampo al conducente”, hanno riportato le prime indagini, evidenziando la gravità dell’accaduto e la rapidità con cui tutto si è svolto.

Intervento dei soccorritori e indagini in corso

Immediatamente sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco, oltre agli agenti della polizia locale e ai carabinieri, a cui sono state affidate le indagini per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente.

La zona è stata teatro di un’intensa attività di soccorso e indagine: “Sul posto, oltre al personale del 118 e ai vigili del fuoco, ci sono gli agenti della polizia stradale e i carabinieri a cui sono affidate le indagini”