Tg2, il giornalista non si accorge che il microfono è aperto e fa una gaffe sulla figlia di Fiorello, aperto un procedimento disciplinare

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante una normale giornata di trasmissione, un incidente inatteso coinvolge Piergiorgio Giacovazzo.

Una gaffe in diretta diventa virale

La giornata lavorativa di Piergiorgio Giacovazzo prende una piega inaspettata quando, terminando l’annuncio di un servizio su Fiorello e sua figlia Angelica per la Festa del papà, il giornalista lascia sfuggire un commento personale non consapevole che il microfono sia ancora acceso. Il servizio in questione riguardava un momento particolare durante il programma “Viva Rai2”, dove Fiorello aveva ospitato sua figlia Angelica, condividendo con il pubblico un’esibizione emozionante. Subito dopo aver annunciato il servizio, ha pronunciato la frase, “Che carini! Ora questa avrà 12 trasmissioni”, che intendeva essere un innocente apprezzamento ma, catturata dal microfono aperto, si trasforma in oggetto di critica e discussione online.

La Rai reagisce con decisione

La reazione dell’ente radiotelevisivo non si fa attendere: Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, annuncia l’avvio di un procedimento disciplinare contro Giacovazzo.

Infatti, di fronte all’espansione della notizia, la direzione della Rai ha deciso di intervenire ufficialmente. Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, ha comunicato l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista, citando il commento come “inappropriato e del tutto gratuito”.