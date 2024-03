E’ giallo per la morte del 19enne pugliese Alessio, scomparso da giorni è stato trovato senza vita ad Amsterdam

0 Condivisioni acebook Twitter



Tragedia ad Amsterdam: trovato morto il 19enne Alessio Giannaccari di Lecce, indagini in corso per chiarire le cause.

La tragica scoperta

Una tragica notizia ha colpito la città di Lecce e si è diffusa rapidamente fino ad Amsterdam: Alessio Giannaccari, un ragazzo di soli 19 anni originario del capoluogo salentino, è stato trovato senza vita questa mattina, martedì 19 marzo, nei pressi di una stazione ferroviaria alla periferia della città olandese.

Alessio, che era scomparso da tre giorni.

Le indagini e il ricordo di Alessio

La polizia locale di Amsterdam ha avviato un’indagine per fare luce sulla dinamica del decesso del giovane Alessio, il cui corpo è stato trattenuto per ulteriori accertamenti.

Al momento, non è chiaro se la morte sia stata causata da un evento violento o da cause naturali, con l’ipotesi iniziale che possa essere stato accidentalmente travolto da un treno.

“Non è chiaro se si tratti di una morte violenta o se il ragazzo sia deceduto per cause naturali,” si legge nei primi resoconti. Alessio si era trasferito in Olanda pochi mesi fa, in cerca di nuove esperienze dopo essersi diplomato in un liceo economico-sociale a Lecce, e lavorava come cameriere.

Il dolore della famiglia e degli amici

Il giovane Alessio, descritto come un ragazzo solare e generoso, amato per la sua naturale avversione ai social media e per la sua predilezione per le relazioni umane dirette, lascia dietro di sé una famiglia devastata dal dolore e amici incapaci di accettare la sua prematura scomparsa.

“Alessio era un ragazzo solare, meraviglioso, c’era sempre per tutti, pronto a dare una mano,” ha condiviso un amico della famiglia.

La sua scomparsa ha scatenato una mobilitazione tra i conoscenti e gli amici che, attraverso i social, hanno tentato disperatamente di ritrovarlo, senza sapere che sarebbe terminato in una tragedia.