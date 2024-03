Auto invade corsia opposta e si scontra contro un’altra auto, muore sul colpo una donna di 46 anni, 4 sono i feriti

0 Condivisioni acebook Twitter



Tragico incidente a Monte Compatri: uno scontro frontale causa una vittima e quattro feriti.

Dramma sulla via Prenestina Nuova

Un grave incidente si è verificato martedì mattina, 19 marzo, nella provincia di Roma, precisamente sulla via Prenestina Nuova a Monte Compatri.

Un uomo alla guida di un Mercedes Vito ha invaso la corsia opposta, provocando uno scontro frontale con tre autovetture. Il bilancio è tragico: una donna di 46 anni ha perso la vita e altre quattro persone sono rimaste ferite.

La catena di collisioni

La dinamica dell’incidente, ricostruita sul posto dai carabinieri e dai vigili del fuoco, evidenzia un terribile scenario.

Il conducente 36enne romano del monovolume ha perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta e collidendo inizialmente con una Mercedes, alla cui guida si trovava un 76enne accompagnato dalla moglie 73enne, per poi scontrarsi con una Ford Fiesta guidata da Sabrina L., una donna romana di 46 anni che è morta sul colpo.

La sequenza di scontri si è conclusa con l’impatto contro una Citroen Picasso, guidata da un 32enne romano.

Conseguenze e indagini

Il corpo di Sabrina L., tragicamente incastrato tra le lamiere del suo veicolo ribaltatosi dopo l’impatto, è stato trasportato a Tor Vergata, a disposizione dell’autorità giudiziaria. I tre feriti, insieme al conducente del Mercedes Vito, sono stati trasportati in ospedale, quest’ultimo via elicottero al San Camillo. Sono in corso accertamenti tossicologici sul conducente e verifiche sui documenti del monovolume per chiarire le circostanze e le responsabilità.