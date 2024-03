Nathan Falco Briatore compie 14 anni e diventa biondo, le parole di mamma Elisabetta

0 Condivisioni acebook Twitter

In occasione del suo 14esimo compleanno, Nathan Falco Briatore ha deciso di rinnovare il suo stile con un accattivante cambio di look, optando per una chioma impreziosita da riflessi biondi, in linea con le ultime tendenze moda.

Un compleanno all’insegna dello stile per Nathan Falco Briatore

Il giorno del suo compleanno è stato l’occasione per Nathan Falco Briatore, figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, di mostrare al mondo il suo amore per le acconciature di tendenza, scegliendo questa volta di abbandonare i tradizionali capelli scuri per delle luminose schiariture bionde. Questo cambio di look sembra preannunciare una celebrazione del suo compleanno piena di stile, seguendo la tradizione di famiglia che predilige feste grandiose e ricche di divertimento. Non è la prima volta che Nathan gioca con il suo aspetto, avendo già sperimentato in passato tagli audaci e originali, ma questo nuovo hair look sembra particolarmente significativo per il suo quattordicesimo anno.

Affetto e tradizione: il compleanno di Nathan Falco Briatore

La celebrazione del compleanno di Nathan è sempre un evento ricco di amore e affetto, come dimostrano le parole di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che nonostante la loro separazione mantengono un legame forte per il benessere del figlio. “Da ormai quattordici anni il 18 marzo porta in me un’emozione senza eguali. Oggi ti guardo, vedo quanto sei cresciuto, vedo il nostro legame cambiare forma ma rimanere saldo e indissolubile, vedo tutte le tappe che abbiamo condiviso e vedo quello che son diventata io grazie a te” ha dichiarato Elisabetta in un commovente messaggio su Instagram, accompagnato da foto che ripercorrono la crescita di Nathan. Anche Flavio ha condiviso un carosello di ricordi, sottolineando l’importanza di questa giornata. Mentre le preparazioni per il festeggiamento sono avvolte da un velo di mistero, è chiaro che lo stile e la personalità di Nathan saranno al centro delle attenzioni, come sempre.