Grande Fratello, la madre di Greta Rossetti al veleno contro Sergio D’Ottavi: “Io non mi sbaglio mai”

La scelta di Sergio D’Ottavi di non votare Greta Rossetti come terza finalista del Grande Fratello ha scatenato le critiche di Marcella Bonifacio, madre della concorrente, evidenziando tensioni e dinamiche complesse all’interno del reality show.

Uno scontro nato in diretta TV

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, un momento particolarmente atteso dal pubblico si è trasformato in fonte di polemica. Sergio D’Ottavi, coinvolto in una relazione sentimentale con Greta Rossetti all’interno della casa, ha sorpreso molti scegliendo di nominare Massimiliano Varrese come terzo finalista, anziché la sua fidanzata. Questa decisione non ha solo deluso Greta, ma ha anche provocato la rabbia di sua madre, Marcella Bonifacio, che non ha esitato a esprimere il suo disappunto pubblicamente.

Le parole di Marcella Bonifacio: una critica senza mezzi termini

In un video diffuso su Instagram, Marcella Bonifacio ha utilizzato toni forti per descrivere l’accaduto, rivolgendosi a Sergio con il soprannome “Gaspare”, in un riferimento velato al personaggio de “La carica dei 101”. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni: “Io non sbaglio mai! Avete visto Gaspare, il vostro Gaspare? Greta ha salvato Gaspare ma Gaspare non ha salvato Greta. Questo cosa vi fa capire? Che io ho sempre ragione!”. Questa dura presa di posizione mostra non solo il suo disappunto per la scelta fatta da Sergio, ma anche una chiara preferenza per l’allontanamento di Greta dal contesto del Grande Fratello, come suggerito dal suo commento: “Ca*** Greta, spero che il televoto flash ti faccia uscire. Scappa”.

La situazione sentimentale di Greta all’interno della Casa

Marcella Bonifacio ha inoltre condiviso un video realizzato dai fan che mette in luce il rapporto tra Greta e Vittorio Menozzi, mostrando una potenziale alternativa alla relazione con Sergio. Questa mossa potrebbe essere interpretata come un tentativo di influenzare le percezioni e le scelte di Greta una volta uscita dalla Casa, in un contesto già complicato da dinamiche relazionali e strategiche.