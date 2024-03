Impatto tra un’auto e due mezzi pesanti, muore sul colpo una donna di 33 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Una donna di 33 anni di Piacenza perde la vita in un incidente sull’A1. La vittima, residente in Val d’Arda, è deceduta in seguito a uno scontro con due mezzi pesanti.

Tragica fine sulla strada

Nella notte tra martedì e mercoledì, poco dopo la mezzanotte del 20 marzo 2024, una tragica vicenda si è consumata vicino all’uscita di Piacenza Sud, sull’autostrada A1. Una donna di 33 anni, residente in Val d’Arda, ha perso la vita in un incidente stradale di grave entità. Stefano Pancini, riportando i fatti su IlPiacenza, descrive come la vittima fosse alla guida di una Dacia Sandero coinvolta in uno scontro con due mezzi pesanti. I veicoli, viaggiando sulla stessa corsia in direzione di Fiorenzuola, si sono scontrati con conseguenze fatali.

Dettagli e soccorsi sul luogo dell’incidente

La dinamica dell’incidente è attualmente sotto indagine da parte della polizia stradale di Guardamiglio, che ha condotto i rilievi necessari per chiarire le cause dello scontro. L’impatto, descritto come devastante, ha provocato la morte immediata della donna. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Piacenza, l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza. Nonostante gli sforzi, i soccorsi si sono rivelati vani. Le testimonianze dei conducenti coinvolti sono state raccolte dagli agenti della polizia stradale, e i mezzi implicati nell’incidente sono stati sequestrati.