Roma, medico di 37 anni muore investito a Villa Borghese: alla guida un 26enne romeno, positivo all’alcol test

Tragico incidente a Roma: muore un giovane medico specializzando

Una vita spezzata

La serata di martedì si è trasformata in una tragedia per le strade di Roma, dove Luca F., un medico specializzando di 37 anni originario della Sardegna, ha perso la vita in un tragico incidente. Mentre si allenava nelle vicinanze di Villa Borghese, precisamente in via di Porta Pinciana, Luca è stato fatalmente investito da una Bmw condotta da un giovane di 26 anni.

L’indagine e la solidarietà

Il conducente del veicolo, risultato positivo all’alcol-test, è ora sotto indagine per omicidio stradale, con l’aggravante dell’alterazione psicofisica dovuta all’alcol. Il lavoro meticoloso della Polizia Locale del II Gruppo Parioli, che ha impiegato diverse ore per identificare la vittima avvalendosi unicamente del cellulare trovato sulla scena, riflette il profondo impegno delle forze dell’ordine nel dare giustizia a Luca e ai suoi cari.