Elisabetta Canalis e Cristina Marino insieme in palestra, le due amiche sfoggiano grande stile

In un mix di fitness e moda, Elisabetta Canalis e Cristina Marino dimostrano come l’allenamento in compagnia possa diventare un momento unico per mostrare coordinazione e stile, anche tra i pesi e i tapis roulant.

L’arrivo di Elisabetta dall’altra parte dell’oceano

Dopo un viaggio da sogno a Palma de Mallorca per uno shooting fotografico, Elisabetta Canalis fa ritorno in Italia, portando con sé non solo ricordi ma anche l’impegno verso una vita attiva. Nonostante la distanza che la separa dal Bel Paese, vissuto tra Los Angeles e la natia Sardegna, Elisabetta non perde l’occasione di ritrovare gli affetti più cari e le vecchie amicizie. Tra queste, spicca il legame con Cristina Marino, influencer e amica del cuore, con cui condivide più di un semplice rapporto di amicizia.

Un’amicizia in movimento

L’amicizia tra Elisabetta Canalis e Cristina Marino si rinnova e si consolida attraverso momenti condivisi di benessere e sport. Non è raro vederle insieme durante eventi mondani come le Fashion Week, ma questa volta hanno deciso di incontrarsi in un contesto diverso: la palestra. “Abbiamo unito l’utile al dilettevole,” ha dichiarato Elisabetta, sottolineando come l’allenamento sia diventato un’occasione per passare del tempo di qualità con l’amica. Tra esercizi e risate, hanno dimostrato che lavorare sui propri obiettivi di fitness può essere anche divertente e motivante, soprattutto quando si è in buona compagnia.

Stile e sincronia: il look di Elisabetta e Cristina

L’attenzione al dettaglio non manca quando si tratta di Elisabetta Canalis e Cristina Marino, nemmeno durante un intenso workout. Coordinarsi è diventato un modo per esprimere la loro amicizia, scegliendo outfit sportivi che rispecchiano il loro gusto impeccabile. Con reggiseni sportivi e leggings che esaltano la forma fisica, hanno mostrato che è possibile restare chic anche sotto sforzo. La scelta di allenarsi a piedi nudi e di mantenere un leggero trucco enfatizza ulteriormente la loro idea di bellezza naturale e spontaneità, anche in palestra.