Can Yaman diventa Sandokan, le riprese inizieranno ad aprile in Calabria

La celebre saga di Sandokan, uno dei titoli più iconici della Rai, sta per ricevere una nuova vita. L’atteso reboot vedrà Can Yaman vestire i panni dell’indimenticabile pirata dei mari, in un’avventura che promette di rinnovare completamente l’essenza del classico

Le riprese inizieranno a fine aprile, segnando un momento significativo per gli appassionati della serie e per il panorama televisivo italiano.

Un’iniziativa tra passato e presente

Il progetto, che prende le mosse in Calabria, è frutto della collaborazione tra Lux Vide, parte del gruppo Fremantle, e Rai Fiction. Un’operazione che mira a unire la tradizione narrativa di Emilio Salgari, padre del celebre personaggio, con le nuove frontiere della produzione televisiva. La scelta di ambientazioni come l’area industriale di Lamezia Terme, trasformata nella colonia inglese di Labuan, evidenzia l’intento di creare un ponte visivo tra la realtà storica e l’immaginazione salgariana, arricchendo il racconto di nuove e suggestive prospettive.

Visioni e collaborazioni

La serie, che vede il sostegno della Film Commission e della Regione Calabria, si annuncia come un evento televisivo di grande impatto, in grado di catturare l’attenzione di un pubblico vasto e eterogeneo. Luca Bernabei, Amministratore Delegato di Lux Vide, sottolinea l’importanza del lungo processo di sviluppo che ha permesso di adattare l’iconica saga in chiave contemporanea. Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, esprime grande entusiasmo per il ritorno di un titolo che ha segnato la storia della televisione italiana, promettendo un prodotto rinnovato e capace di unire le famiglie davanti allo schermo.

Preparativi e attese

Can Yaman si è preparato intensamente per questo ruolo, come dimostra il suo impegno nelle settimane precedenti alle riprese. Dopo aver lavorato sulla serie “El Turco” e “Viola come il mare”, l’attore si appresta a intraprendere una nuova sfida, quella di dare vita a Sandokan, condividendo su Instagram la sua emozione e determinazione nel portare avanti questo ambizioso progetto. Il suo entusiasmo è palpabile e anticipa una performance che si preannuncia memorabile. Queste le sue parole: “Ho trascorso un periodo di grande sacrificio per le riprese della serie El Turco. Ora che l’abbiamo portata a termine con successo, e dopo aver affrontato subito dopo una sfida di diverso tipo con la seconda serie di Viola come il mare, è tempo di caricare di nuovo un altro enorme fardello sulle mie spalle con Sandokan”.