Entra in chiesa per pregare, si accascia in terra e muore, donna perde la vita per un infarto

Un evento tragico ha colpito la comunità di Mejaniga di Cadoneghe, vicino a Padova, lasciando nel dolore e nello sgomento i fedeli della parrocchia di Sant’Antonino Martire. Luciana De Carli, 72 anni, ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre partecipava alla messa serale.

Un addio inaspettato

Luciana De Carli, ben nota in zona per il suo ruolo di catechista, si era recata in chiesa per un momento di preghiera. Durante la celebrazione, ha avuto un malore che l’ha fatta crollare al suolo, davanti agli occhi increduli degli altri partecipanti. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, purtroppo, non è stato possibile salvarle la vita. La causa del decesso è stata un infarto.

Momenti di panico e cordoglio

La tragedia si è consumata nella serata di martedì 19 marzo. I presenti, dopo aver assistito al tragico crollo della donna, hanno subito chiamato i soccorsi. Le forze dell’ordine e i sanitari del 118 sono intervenuti prontamente, ma si sono trovati di fronte a una situazione già critica. Nonostante gli sforzi per rianimarla, Luciana De Carli è stata dichiarata morta sul posto.

L’ultimo saluto

La comunità si prepara ora a dare l’ultimo saluto a Luciana De Carli. Dopo aver ottenuto il nullaosta dal pubblico ministero, la salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale. I funerali si svolgeranno domani, venerdì 22 marzo alle 10:30, nella stessa parrocchia dove la donna ha vissuto i suoi ultimi momenti. Questo evento lascia un vuoto nella comunità di Mejaniga, che ricorderà Luciana non solo per il suo impegno come catechista ma anche per la sua fede e dedizione.