Lite sul gruppo Whatsapp tra mamme sfocia in rissa davanti all’asilo alla presenza di numerosi bambini

Rissa tra mamme davanti all’asilo a Scampia: un conflitto nato da un gruppo Whatsapp

Dalla chat all’asilo: come una discussione si è trasformata in rissa

A Scampia, periferia nord di Napoli, ciò che era iniziato come una discussione in un innocuo gruppo Whatsapp tra le mamme degli alunni di un asilo, si è trasformato in una vicenda degna di nota, culminata in una rissa davanti all’istituto alla presenza di numerosi bambini. L’origine del conflitto risiede nella gestione delle visite didattiche permesso dalla scuola, dove le mamme possono assistere alle attività per seguire da vicino l’andamento scolastico dei propri figli. La politica “due mamme per volta” è stata messa a dura prova da una decisione unilaterale, che ha scatenato il caos.

Una decisione che scatena il caos

La mèche è stata accesa quando una delle mamme ha arbitrariamente deciso di cambiare il proprio turno di visita, comunicandolo come un fatto compiuto nel gruppo Whatsapp. La reazione delle altre mamme non si è fatta attendere: i loro impegni personali e professionali erano stati organizzati in base al calendario stabilito, rendendo lo spostamento una vera e propria fonte di disagio. Nonostante i tentativi di mediazione, la situazione è degenerata rapidamente, passando da semplici reclami a veri e propri insulti.

La rissa davanti agli occhi innocenti

Il litigio, partito virtuale, si è poi materializzato nella realtà davanti all’asilo, trasformandosi in una rissa che ha coinvolto sette donne. Questo scontro fisico, avvenuto sotto gli occhi di numerosi bambini, ha segnato un triste epilogo per una vicenda nata da un malinteso. L’intervento dei carabinieri, chiamati sul posto, ha trovato le protagoniste già dileguate, ma le telecamere di sorveglianza di un’attività commerciale vicina hanno registrato l’intero episodio, permettendo alle forze dell’ordine di identificare le coinvolte.