Michelle Hunziker messa K.O. dal racconto di Biagio Antonacci su Eros Ramazzotti, non riesce a trattenere le lacrime

0 Condivisioni acebook Twitter

Un viaggio emotivo durante il quale Michelle Hunziker non è riuscita a trattenere le lacrime, rievocando ricordi legati a Eros Ramazzotti e la loro storia condivisa, il tutto incorniciato dalle note di Biagio Antonacci

Un racconto che tocca il cuore

In una serata ricca di musica e ricordi a Michelle Impossible & Friends, Michelle Hunziker ha avuto l’onore di ospitare Biagio Antonacci, il quale non solo ha deliziato il pubblico con alcuni dei suoi più grandi successi ma ha anche condiviso un aneddoto particolarmente significativo legato a Eros Ramazzotti. Quest’ultimo, ex marito della Hunziker e padre di sua figlia Aurora, è stato protagonista di un momento particolarmente toccante, narrato da Antonacci con grande sensibilità. “Eravamo in ritiro con la Nazionale Cantanti, ci stavamo riposando in piscina. Eros mi dice: ‘Esco un attimo, chiamo Michelle che non la sento da tutto il giorno’. Poi torna e mi guarda: ‘Frate, ti devo parla’. Mi è venuto un colpo, ho pensato: ‘Chissà cosa sarà successo…’. Eros: ‘Famolo qui… aspetto un figlio, me lo ha detto Michelle‘”. Queste parole hanno smosso profondamente la conduttrice, portandola alle lacrime in diretta.

Un duetto carico di significato

La serata ha poi raggiunto un momento di grande emozione quando Biagio Antonacci e Michelle Hunziker hanno deciso di unire le loro voci in un duetto sulle note di “Se è vero che ci sei”, brano simbolo della gravidanza di Michelle. Questa canzone, uscita nel 1996 e contenuta nell’album “Il mucchio” di Antonacci, ha rappresentato la ‘colonna sonora’ di un periodo tanto significativo nella vita della conduttrice, simboleggiando il legame indissolubile tra lei, la sua famiglia e la musica di Biagio Antonacci.