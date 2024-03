Bambina di 4 anni di un asilo dimenticata sullo scuolabus per 4 ore viene “salvata” da studenti delle scuole medie

0 Condivisioni acebook Twitter

Una vicenda con lieto fine nel Teramano: una bambina di quattro anni dimenticata su uno scuolabus viene ritrovata sana e salva dopo ore di apprensione.

Momenti di paura e sollievo

Nel cuore del Teramano, una comunità scolastica tira un sospiro di sollievo dopo che una bambina di soli quattro anni, dimenticata su uno scuolabus, è stata ritrovata senza aver subito alcun danno. La piccola, che frequenta una scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Valle del Fino, con sedi distribuite in cinque comuni della zona, ha vissuto ore di solitudine a seguito di un disguido che poteva trasformarsi in tragedia.

Un risveglio inaspettato

La disavventura ha avuto inizio nella mattinata di mercoledì 20 marzo, quando la bambina, salita sul pulmino per recarsi a scuola, si è addormentata durante il tragitto. Una volta arrivati a destinazione, l’assistente a bordo, per ragioni ancora da chiarire, non si è accorto della sua presenza, lasciandola inconsapevolmente sul veicolo, che è poi rientrato al deposito. Solo dopo circa quattro ore, grazie all’attenzione di alcuni studenti delle scuole medie che dovevano utilizzare lo stesso mezzo, la presenza della piccola è stata notata e segnalata.

Una comunità che si stringe intorno alla piccola

L’incidente ha scatenato una rapida mobilitazione che ha permesso di riportare la bambina a scuola, dove è stata accolta dalla sua insegnante e, successivamente, riconsegnata ai genitori. Fortunatamente, secondo le fonti dell’istituto, la bambina si trova in buone condizioni di salute, mitigando le preoccupazioni di familiari e docenti. Il servizio di scuolabus, affidato a una cooperativa tramite appalto comunale, sarà probabilmente oggetto di revisione per evitare che simili episodi possano ripetersi in futuro, garantendo la sicurezza e il benessere degli studenti.