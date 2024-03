Ragazza di 15 anni accoltella ripetutamente una coetanea di 14 anni dopo una lite alla fermata dell’autobus: la vittima è gravissima

0 Condivisioni acebook Twitter



In un pomeriggio di marzo a Roè Volciano, un grave episodio di violenza tra adolescenti scuote la comunità: una ragazza di 15 anni accoltella una coetanea di 14.

Tragedia sfiorata a Roè Volciano

Nel tranquillo contesto di Roè Volciano, una cittadina nella provincia di Brescia, si è consumato un atto di violenza inaspettato e scioccante. Nel primo pomeriggio di giovedì 21 marzo, una giovane di 15 anni ha aggredito con un coltello una ragazza di 14.

Un alterco violento alla fermata del pullman

Le indagini, condotte dalla Procura dei Minori e dai carabinieri della Stazione di Salò, puntano a fare luce su quanto accaduto, considerando anche l’ipotesi di tentato omicidio data la gravità dell’aggressione. Secondo le prime ricostruzioni, la lite è scoppiata alla fermata del pullman, un luogo d’incontro quotidiano per molti giovani della zona, intorno alle 15. La scena, testimoniata da una ventina di ragazzi che non solo hanno assistito ma anche registrato l’aggressione, potrebbe fornire dettagli cruciali per comprendere le cause di un gesto così estremo.

Conseguenze e reazioni

L’episodio ha avuto un epilogo drammatico, con la vittima, una ragazza di 14 anni, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale. Fortunatamente, nonostante le ferite descritte come gravi, la sua vita non è in pericolo. La giovane aggressore, nel frattempo, è stata rintracciata dai carabinieri e portata per interrogatori nella caserma di Salò, dove si attende la sua versione degli eventi.