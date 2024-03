Incidente fatale sulla Tangenziale, donna scende dalla propria auto in avaria e viene travolta e uccisa da un’altra auto

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente stradale sulla Tangenziale Est di Roma segna la perdita di una vita: una donna di 85 anni è morta dopo essere stata investita.

Momenti di ansia sulla Tangenziale Est

La giornata si è tinta di tragedia lungo la Tangenziale Est di Roma, in direzione San Giovanni, vicino allo svincolo della A24. Una donna di 85 anni ha incontrato la morte in circostanze strazianti dopo che la sua automobile, una Polo, ha avuto un’improvvisa avaria.

Nel tentativo di identificare il problema, la donna è scesa dal veicolo, posizionandosi in una situazione di estremo pericolo. “Ed è stato proprio in quel momento che è passata un’altra automobile, che l’ha presa in pieno.” Questo incidente diventa l’ennesimo episodio mortale sulle strade di Roma, aumentando il conteggio delle vittime negli ultimi giorni.

Un fatale scontro sulla A24

La dinamica dell’incidente si è rivelata fatale per l’anziana donna, la cui Polo si era fermata bruscamente. Un veicolo Honda Jazz, guidato da un’altra donna di 65 anni, l’ha colpita violentemente. Nonostante l’immediato tentativo di soccorso da parte della conducente dell’Honda, le condizioni dell’85enne sono apparse subito disperate. “Inutili i soccorsi: è morta sul colpo,” come riportato da La Repubblica. La comunità si ritrova a fare i conti con una perdita improvvisa e dolorosa, riflettendo sulla fragilità della vita e sull’importanza della sicurezza stradale.

La risposta immediata e le conseguenze

L’incidente ha provocato una rapida mobilitazione dei soccorsi, con l’intervento dei caschi bianchi dei gruppi Parioli, Sapienza e Tiburtino. Questi ultimi si sono adoperati per gestire la viabilità nell’area e per svolgere i rilievi necessari, chiudendo temporaneamente la galleria della Nuova Circonvallazione Tiburtina.