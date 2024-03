Motociclista cade e prende fuoco insieme alla moto, è ricoverato in gravi condizioni

0 Condivisioni acebook Twitter

Drammatici momenti di paura a Subiaco per un incidente motociclistico che ha visto un giovane rider avvolto dalle fiamme, salvato dall’intervento coraggioso di un passante.

Terrore in centro a Subiaco: un giovane rider in fiamme

La tranquillità di Subiaco è stata interrotta da un incidente spaventoso che ha visto protagonista un giovane di 23 anni, residente a Rocca Santo Stefano, che ha perso il controllo della sua moto, una KTM 600, finendo la sua corsa contro un’auto.

L’incidente, avvenuto all’incrocio tra via XX Settembre e via Veneto, ha causato gravi ustioni al motociclista, trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma in codice rosso. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto indagine da parte dei carabinieri di Subiaco e della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire le cause di questa tragedia.

Un salvataggio eroico tra le fiamme

La situazione avrebbe potuto avere esiti ancora più tragici se non fosse stato per l’eroico intervento di un residente, che ha agito prontamente per spegnere le fiamme che avvolgevano il giovane. Il padre del ragazzo, Andrea, ha raccontato di aver parlato con suo figlio, che, nonostante sia fuori pericolo, dovrà subire un’operazione per ricostruire la pelle dell’arto inferiore colpito. “Purtroppo con la caduta ha strisciato sull’asfalto in sella alla moto che ha preso fuoco insieme a lui e deve la sua vita ad un signore che con un sacco ha spento le fiamme che lo avvolgevano,” ha condiviso Andrea, esprimendo la sua gratitudine verso il coraggioso soccorritore.