Annalisa Minetti realizza un sogno, a 47 anni si laurea in Scienze Motorie

Annalisa Minetti realizza un altro sogno: a 47 anni diventa dottoressa in Scienze Motorie con 110 e lode, dimostrando ancora una volta la sua resilienza e determinazione.

Un traguardo accademico celebrato con gioia

Annalisa Minetti ha aggiunto un nuovo e significativo capitolo alla sua storia di successi, laureandosi in Scienze Motorie all’Università Telematica San Raffaele di Roma. Con un punteggio di 110 e lode, la cantante e atleta paralimpica ha voluto condividere l’emozione di questo traguardo con i suoi follower su Instagram, dove ha postato il video della sua proclamazione online. Minetti non nasconde la sua soddisfazione e gratitudine: «Finalmente ce l’abbiamo fatta, un altro traguardo è stato raggiunto». Questo successo non è solo un arricchimento personale, ma apre le porte a nuove sfide e progetti futuri, come il sogno di un dottorato.

Ringraziamenti e sogni futuri

Nel video condiviso, Minetti appare radiosa e fiera, indossando la tradizionale corona d’alloro, simbolo del compimento del percorso accademico. I suoi ringraziamenti vanno a tutti coloro che l’hanno sostenuta nelle diverse fasi della sua vita: dalle scelte personali a quelle professionali, fino al percorso universitario. Minetti mostra di non temere le sfide, anzi, la sua determinazione e il suo sorriso sono pronti a guidarla verso il prossimo obiettivo: un dottorato. La sua storia è una testimonianza di come la volontà possa trasformare gli ostacoli in opportunità.

Una vita di successi e resilienza

Prima di raggiungere questo traguardo accademico, Annalisa Minetti si è distinta in vari campi, dalla musica allo sport paralimpico, ottenendo una medaglia d’argento ai campionati italiani paralimpici di triathlon. Di fronte alla diagnosi di retinite pigmentosa e degenerazione maculare a soli 18 anni, condizioni che la portano gradualmente verso la cecità, Minetti non si è mai arresa. La sua vita è un inno alla resilienza e alla capacità di inseguire e realizzare i propri sogni, nonostante le avversità.