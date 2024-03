Fatale scontro nella nebbia, coinvolti tre mezzi, morti due giovani, sono sei i feriti

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia sull’autostrada A1 vicino a Piacenza: un grave incidente causa due morti e sei feriti, con il traffico paralizzato e gravi ripercussioni.

Un fatale scontro nella nebbia

Nella mattinata di oggi, venerdì 22 marzo, un tragico incidente ha colpito l’autostrada A1 nella provincia di Piacenza, causando la morte di due giovani e il ferimento di altre sei persone, una delle quali in gravi condizioni. Al km 56, direzione Milano, un’auto e almeno due mezzi pesanti si sono scontrati in condizioni di scarsa visibilità dovuta alla nebbia. Le vittime sono un uomo di 33 anni, di origini dominicane, e un giovane italiano di 21 anni, entrambi occupanti di una Renault coinvolta nello scontro.

Emergenza e interventi sul posto

L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118 di Piacenza, supportati dalla polizia stradale e dal personale tecnico di Autostrade. Nonostante fosse previsto, l’eliambulanza del 118 di Parma non è riuscita ad atterrare a causa della densa nebbia. La situazione ha causato notevoli disagi al traffico, con la chiusura del tratto interessato e la deviazione dei veicoli, aggravata da ulteriori incidenti di minore entità sulla corsia Sud.

Impatti sul traffico e consigli agli automobilisti

Autostrade per l’Italia ha annunciato la chiusura temporanea del tratto autostradale tra il bivio con l’A21 e il Basso lodigiano verso Milano, con il traffico che procede su due corsie e registra code di almeno sette chilometri. Ai veicoli in viaggio da Bologna verso Milano è consigliato di deviare sull’A1 verso Verona, per poi proseguire sull’A4.