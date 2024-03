Il difficile annuncio di Kate Middleton “Ho il cancro. È stato uno shock. Sono stati due mesi terribili”

0 Condivisioni acebook Twitter

La principessa del Galles, Kate Middleton, affronta il cancro con coraggio e determinazione, condividendo la sua battaglia con il mondo e sottolineando l’importanza del supporto familiare.

Il difficile annuncio di Kate

Kate Middleton ha rivelato di essere stata diagnosticata con il cancro in un video commovente pubblicato sui social dei Principi di Galles e trasmesso dalla BBC. Seduta in un tranquillo giardino di Windsor, senza trucco e indossando una semplice maglia a righe, Kate ha condiviso con il mondo la notizia della sua diagnosi, descrivendo gli ultimi due mesi come un periodo estremamente difficile per lei e la sua famiglia. “È stato uno shock. Sono stati due mesi terribili, per me e per tutta la mia famiglia che si è presa cura di me e a cui son grata,” ha detto. La sua apertura ha sorpreso molti, soprattutto considerando che inizialmente la sua condizione non era stata resa pubblica nemmeno quando fu ricoverata per un intervento chirurgico alla London Clinic.

La lotta contro il tumore

Nonostante un comunicato di Kensington Palace avesse inizialmente negato la presenza di una patologia cancerosa, ulteriori esami hanno purtroppo confermato il peggioramento delle condizioni di salute di Kate. “All’inizio si pensava che non si trattasse di una forma non cancerosa”, ha condiviso, rivelando la sua preoccupazione primaria di proteggere i suoi tre figli: George, Charlotte e Louis. La principessa del Galles ha parlato del suo ricovero di 14 giorni presso la London Clinic per un intervento programmato, la successiva diagnosi e la decisione di intraprendere un percorso di chemioterapia preventiva.

Il sostegno della famiglia e un messaggio di speranza

In questo momento difficile, Kate ha espresso profonda gratitudine per il sostegno ricevuto dalla sua famiglia, in particolare dal marito, il principe William, e ha evidenziato l’importanza di mantenere la serenità per i loro bambini. Ha anche esteso il suo pensiero a tutti coloro che affrontano malattie oncologiche, incoraggiandoli a non perdere mai la speranza. “Non perdete mai la speranza, non siete soli,” ha condiviso, trasmettendo un messaggio di forza e solidarietà a tutti coloro che affrontano battaglie simili.