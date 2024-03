Si sente male durante un volo per la Thailandia, all’arrivo i genitori scoprono che ha un tumore celebrale, bambina operata d’urgenza, per ora non può rientrare in Italia

0 Condivisioni acebook Twitter

In un volo diretto in Thailandia, una famiglia vive momenti di apprensione quando la loro figlia manifesta un malore improvviso, portando alla scoperta di un tumore cerebrale e a un’operazione d’urgenza

Un volo verso la speranza

Mentre viaggiavano in aereo verso la Thailandia, una famiglia è stata colpita da un evento inaspettato: la loro bambina ha iniziato a sentirsi male. Questo improvviso cambiamento nello stato di salute ha spinto i genitori a chiedere aiuto immediatamente dopo l’atterraggio. La giovane paziente, studentessa di una scuola elementare di Roma, è stata operata con successo, segnando l’inizio di una speranza rinnovata per la sua famiglia.

L’intervento e il sostegno internazionale

L’operazione, effettuata il 21 marzo, ha avuto esito positivo e ora la bambina si trova in una fase di recupero in un reparto di degenza ordinaria. La famiglia, che fino a quel momento non aveva motivo di sospettare problemi di salute così gravi, si è trovata ad affrontare una prova estremamente difficile. Il ministero degli Esteri e la Direzione Generale Italiani all’Estero, in coordinamento con l’Ambasciata italiana a Bangkok, hanno offerto il loro supporto alla famiglia per affrontare le sfide burocratiche legate al rimpatrio della piccola.

Verso il ritorno a casa

La situazione attuale vede la famiglia in attesa del permesso medico per poter riportare la bambina in Italia. Nonostante il desiderio di tornare a casa, è necessario attendere che le condizioni di salute della piccola si stabilizzino completamente. Nel frattempo, rimane ricoverata in Thailandia, pronta per essere trasferita in patria appena sarà in grado di viaggiare, accompagnata da assistenza sanitaria durante il volo, con l’obiettivo di proseguire il suo recupero presso il Policlinico Agostino Gemelli.