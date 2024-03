Kate Middleton: il videomessaggio che ha commosso il mondo, ecco perché ha taciuto fino ad ora

0 Condivisioni acebook Twitter

Nelle scorse settimane, un silenzio preoccupante aveva circondato la Principessa del Galles, Kate Middleton, fino a quando non è stato rotto da un videomessaggio toccante

Con grande forza, Kate ha rivelato di essere stata diagnosticata con il cancro a fine febbraio, poco dopo un’operazione all’addome. La notizia, diffusa tramite i suoi canali social ufficiali e registrata dalla BBC, ha scosso fan e follower, offrendo una spiegazione al suo allontanamento dalla scena pubblica dopo l’ultima apparizione a Natale.

Un viaggio difficile: dall’operazione alla scoperta

Il viaggio di Kate verso questa difficile rivelazione è iniziato a gennaio, quando si è sottoposta a un

importante intervento chirurgico addominale. In quel momento, non c’erano indicazioni del cancro, ma i test successivi hanno purtroppo rivelato la sua presenza. La decisione di intraprendere un ciclo di chemioterapia preventiva è stata guidata dai consigli del suo team medico, avviando Kate in un percorso di trattamento già nelle sue prime fasi.

Sostegno familiare e la gestione privata della malattia di Kate

ha condiviso non solo la sua diagnosi ma anche il modo in cui lei e il Principe William hanno scelto di affrontare questa sfida: con discrezione, per proteggere i loro figli e gestire la situazione lontano dagli occhi pubblici. Ha parlato apertamente delle difficoltà incontrate nel comunicare la notizia ai loro figli, George, Charlotte, e Louis, enfatizzando la necessità di trovare le parole giuste per rassicurarli. La principessa ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dal suo team medico