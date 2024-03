Bimbo di 4 anni precipita dal secondo piano, è in gravissime condizioni

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia sfiorata a Eboli: un bambino cade dal secondo piano ma sopravvive.

Un incidente sconvolgente

Nel tranquillo quartiere di Santa Cecilia, a Eboli, si è verificato un incidente che ha messo in allarme l’intera comunità. Un bambino di soli 4 anni è precipitato dal secondo piano di un palazzo, cadendo da un’altezza di circa 8 metri. Il drammatico evento ha richiesto un intervento immediato: l’ambulanza della Croce Bianca è prontamente intervenuta, fornendo i primi soccorsi al piccolo e trasportandolo all’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli. Dopo le prime cure, il bambino è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Battipaglia, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata.

La comunità in apprensione

La notizia della caduta ha rapidamente scosso i residenti di Santa Cecilia e l’intera città di Eboli. Mentre il bambino lotta per la sua vita in terapia intensiva, la comunità si stringe attorno alla famiglia, sperando in una pronta guarigione. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri della locale Compagnia per avviare gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nonostante la presenza dei genitori in casa al momento dell’incidente, molte domande rimangono aperte su come il bambino sia potuto cadere.

In cerca di risposte

Le indagini sono ora concentrate sulla ricostruzione degli esatti movimenti che hanno portato a questa tragica fatalità. I militari dell’Arma stanno esaminando ogni possibile scenario, inclusa l’ipotesi di una pura e semplice fatalità. Si stanno cercando testimoni e si sta procedendo con la raccolta di eventuali filmati dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di acquisire ulteriori dettagli che possano fare luce sull’incidente.